Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Fische

Manche Wünsche sind wie Nebel, denn sie sind schwer zu greifen und verschwinden schnell wieder. Aber in der Sternschnuppen-Nacht kann Ihr innerstes Bild deutlicher werden. Die Verbindung von Venus und Jupiter hilft Ihnen, Ihrem Wunsch eine klare Form zu geben. Es geht nicht nur darum, etwas zu fühlen, sondern es auch wirklich umzusetzen. Vielleicht denken Sie, dass Träumen schon reicht. Aber was, wenn das Leben auf ein deutliches Zeichen von Ihnen wartet? Machen Sie Ihren Wunsch greifbar, indem Sie ihn laut sagen oder aufschreiben. Vielleicht reicht auch schon ein kleines Ritual, das für Sie bedeutet: Ich nehme meinen Wunsch ernst und glaube daran, dass wirklich etwas daraus entstehen kann.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich formuliere meinen Wunsch klar und lasse Raum für Wunder.“