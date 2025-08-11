Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Steinbock

Sie tragen oft viel Verantwortung. Für andere, für Ordnung, dafür, dass alles klappt. Aber heute dürfen Sie einmal etwas nur für sich festhalten. Einen Wunsch, der Ihnen einfach Freude macht. Einen Wunsch, der nichts mit Pflichten zu tun hat und den Sie niemandem erklären müssen. Die Verbindung von Venus und Jupiter zeigt: Freude allein darf Ihr Grund sein. Vielleicht haben Sie sich oft zurückgenommen, weil Sie sich verantwortlich fühlen. Doch jetzt dürfen Sie sich selbst an erste Stelle setzen. Gönnen Sie sich den Wunsch, sich um Ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern – auch wenn noch nicht alles andere erledigt ist. Vielleicht ist das der Anfang von etwas Neuem: Dass Ihre Sehnsüchte nicht mehr warten müssen, sondern genau jetzt wichtig sind.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich darf mir etwas wünschen, das nur mir gehört.“