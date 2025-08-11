Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Wassermann

Sie haben oft große Ziele und Pläne, aber jetzt geht es um das, was Ihnen ganz nah ist. Um das, was Ihre Seele wirklich berührt und nicht nur Ihre Fantasie anregt. Die Verbindung von Venus und Jupiter zeigt Ihnen, dass Freiheit auch bedeutet, sich auf das einzulassen, was wirklich zu Ihnen gehört. Vielleicht gibt es einen Wunsch in Ihnen, den Sie bisher als zu simpel oder gewöhnlich abgetan haben. Doch genau darin könnte Ihre eigene Wahrheit liegen. Nähe zu sich selbst ist kein Rückschritt, sondern eine echte Form von Ehrlichkeit. Lassen Sie Ihr Herz entscheiden, was zählt und was Ihnen wichtig ist. Ihr Gefühl weiß, wohin Sie gehören und was Sie wirklich brauchen.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich wünsche mir Nähe und nicht nur Freiheit.“