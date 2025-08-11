Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, der Himmel sendet Ihnen heute eine besondere Botschaft. Nicht alles, was Sie sich wünschen, muss sofort in die Tat umgesetzt werden. Manche Träume brauchen einfach Zeit und einen ruhigen Raum, um sich zu entfalten. Vielleicht haben Sie einen Wunsch, den Sie sich bisher nicht erlaubt haben, weil er untypisch für Sie ist. Die kraftvolle Verbindung von Venus und Jupiter öffnet Ihr Herz. Das große Glück muss nicht erkämpft, sondern mit offenen Armen empfangen werden.

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Herzenswünsche brauchen Zeit, um in Erfüllung zu gehen.“