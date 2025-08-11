Das Horoskop zur magischen Sternschnuppen-Nacht am 12.08.25: Sternzeichen Stier

Liebe Stier-Geborene, Venus und Jupiter sorgen dafür, dass Sie sich sicher und wohl fühlen können. Ihre Wünsche dürfen jetzt sichtbar werden. Was tut Ihnen richtig gut? Was macht Sie wirklich glücklich? Vielleicht gibt es etwas, das Sie sich schon lange wünschen, aber immer hintangestellt haben, weil andere Dinge wichtiger waren. Es ist ist ein guter Tag, auch mal an sich selbst zu denken und sich größere Dinge zuzutrauen. Auch Träume, die bisher zu groß schienen, können jetzt greifbarer werden. Vielleicht gibt es einen kleinen Moment, wie ein Gespräch, ein Gedanke oder einen Blick, der Ihnen einen neuen Weg zeigt. Achten Sie auf solche Zeichen vom Universum!

Ihr Sternschnuppen-Mantra:

„Ich erlaube mir heute groß zu träumen.“