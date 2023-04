Venus ist in der Astrologie der Planet der Liebe. Sie beeinflusst unser Gefühlsleben, Beziehungen und Erotik, aber auch unser Verhältnis zu Materiellem und Geld. Vor ihrem Wechsel in die Zwillinge befand sich Venus seit 16. März 2023 im sinnlichen Stier. Das hat uns einen intensiven Monat geschenkt, in der wir die Liebe in vollen Zügen genießen und Partnerschaften weiter festigen konnten.

Die Zwillinge Venus sorgt jetzt für mehr Abwechslung und Abenteuerlust, passend zum blühenden Frühling.

Das Horoskop zur Sonne-Jupiter-Konjunktion am 12. April 2023: Jetzt kommt das große Glück!

Der Venus-Wechsel in die Zwillinge: Eine aufregende Zeit beginnt

Ab 11. April 2023 wechselt Liebesplanet Venus in das Sternzeichen Zwillinge. Noch am selben Tag befindet sich Venus auch in einem Trigon zu Pluto. Die Kombination dieser Konstellationen sorgt an diesem Tag für feurige Liebesenergien und intensive Gefühle.

Durch den Einfluss der rhetorisch starken Zwillinge fällt es zudem deutlich leichter, die eigenen Emotionen in Worte zu fassen. Dadurch sind Liebeserklärungen oder romantische Heiratsanträge am 11. April keine Seltenheit.

Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Venus in den Zwillingen: So wirkt die Konstellation auf Ihr Sternzeichen

Die quirligen Zwillinge gehören wie der Wassermann und die Waage dem Element Luft an. Zwillinge-Geborene sind bekannt für ihr flatterhaftes und neugieriges Wesen. Unter den zwölf Sternzeichen sind sie wahre Kommunikationsprofis, die mit ihrer Vielseitigkeit glänzen und andere schnell mitreißen und von sich überzeugen können. Diese Energien kommen jetzt auch den anderen Sternzeichen zugute.

Die Zwillinge Venus bringt neuen Schwung und Bewegung in unser Liebesleben. Das Selbstbewusstsein erhält einen gewaltigen Schub und auch schüchterne oder zurückhaltendere Charaktere trauen sich mehr zu. Es fällt nun wesentlich leichter, auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen. Das kommt Singles zugute, aber auch generell allen, die sich nach neuen Freundschaften sehnen oder geschäftliche Beziehungen knüpfen wollen. Unternehmen Sie viel außerhalb Ihrer vier Wände und wagen Sie ruhig mal den ersten Schritt. Sie werden überrascht sein, was alles möglich ist, wenn Sie jetzt auf andere zugehen. Die Zwillinge-Venus steigert auch den Wunsch nach Gemeinschaft und Geselligkeit, weshalb Unternehmungen mit den Lieblingsmenschen besonders genossen werden.

Da Zwillinge flexible und aufgeweckte Sternzeichen sind, werden auch die geistigen Fähigkeiten stimuliert und es fällt deutlich leichter, Neues zu lernen oder schwierige Denkaufgaben zu meistern. Rhetorische Fähigkeiten werden weiter verstärkt und geistig herausfordernde Aufgaben oder Präsentationen können richtig gut gelingen. Die Zwillinge-Venus beeinflusst damit also nicht nur das Privatleben zum Positiven, sondern bietet auch im Beruf neue Chancen und Perspektiven.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: dottedhippo/iStock