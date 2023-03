Das Jahr schreitet voran. Der Frühling hat begonnen und der April 2023 steht unter guten Sternen. Zwar wird Merkur ab dem 21. April 2023 wieder rückläufig, doch jetzt helfen gleich mehrere Planten den Sternzeichen aus und sorgen so dennoch für einen schönen Monat. Drei Zeichen können sich ganz besonders freuen. Ihnen sind Venus, Jupiter und noch weitere Planeten wohlgesonnen. Glück in der Liebe, Erfolg im Job und noch mehr erwarten die Sternzeichen, die im April eine Extraportion Rückenwind haben.

Widder sind in Ihrem Element

Es ist Ihre Saison, lieber Widder! Die Sonne steht jetzt in Ihrem Zeichen und Sie spüren diese Energie im April. Im Job beispielsweise kommen Sie jetzt wunderbar voran und können viel schaffen. Dabei hilft Ihnen Jupiter. Doch auch Venus und Pluto meinen es gut mit Ihnen. Der Liebesplanet verleiht Ihnen ein wunderbares Gefühl und sorgt für gute Laune. Sie empfinden Liebe für sich selbst und fühlen sich gestärkt. Pluto hingegen tut Ihrer Gesundheit gut.

Rund um den Neumond am 20. April 2023 sollten Sie besonders aufmerksam sein. Im April steht der Neumond nämlich in Ihrem Zeichen und ist damit ein guter Helfer für Ihre neuen Projekte und Vorhaben.

Der Tipp der Sterne für den April: Auch wenn Sie sich stark fühlen, achten Sie auf sich. Es muss nicht alles auf einmal passieren. Sie können die Dinge nach und nach angehen.

Krebse stehen mitten im Leben

Für Sie, lieber Krebs, läuft es im April 2023 auf ganzer Linie gut. Selbst wenn es für Sie keine großen tollen Überraschungen gibt, sind Sie doch bester Dinge. Ihr Energielevel ist hoch und Ihr Körper stark. Wenn Sie nur ein bisschen auf sich achten und eine schöne Balance finden, bleibt das auch so.

Im vierten Monat des Jahres wissen Sie es sehr zu schätzen, was Sie an Ihrer Familie haben und auch Ihre Freund*innen sind Ihnen sehr wichtig. Die Zeit, die Sie mit Ihren Liebsten verbringen, ist einfach unbezahlbar. Als besonders emotionales und empathisches Wesen sind dies die Momente, die Sie stärken und die Sie einfach glücklich machen. Sollte einmal Stress aufkommen, ist dieser schnell vergessen, wenn Sie mit Ihren Lieblingsmenschen zusammen lachen.

Der Tipp der Sterne für den April: Vertrauen Sie jetzt mehr denn je auf Ihr Bauchgefühl. Es führt Sie auf den richtigen Weg, wenn Sie ihm nur zugetan sind.

Jungfrauen können auf Merkurs Unterstützung bauen

Obwohl Merkur ab 21. April 2023 wieder rückläufig ist, bereitet Ihnen der Geldplanet erst einmal absolut keine Probleme, liebe Jungfrau. Ab Anfang April kommt es einzig und allein darauf an, wie gut Sie das annehmen können, was Merkur Ihnen sendet. Eine gewisse Offenheit und Flexibilität helfen jetzt weiter, wenn Veränderungen anstehen. Vertrauen Sie darauf, dass Ihnen nur Dinge zugemutet werden, die Sie bewältigen können und die am Ende einen positiven Ausgang haben werden. Neue positive Entwicklungen im Bereich Karriere oder auch im Hinblick auf Ihre finanzielle Situation sind gut möglich.

Sollten Sie zu den Vertreter*innen Ihres Sternzeichens zählen, die noch nicht in festen Händen sind, so stehen die Chancen im April 2023 gut, das zu ändern. Vor lauter Turteleien sollten Sie allerdings vergessen, zu wem Sie auch eine liebevolle Beziehung brauchen: zu sich selbst. Warten Sie nicht nur darauf, dass sich für Sie schöne Dinge ergeben, sondern nehmen Sie das Ganze selbst in die Hand und ergreifen Sie die Initiative. Sie haben es mehr als verdient, es sich gut gehen zu lassen.

Der Tipp der Sterne für den April: Kleine Verstimmungen sind ganz schnell überwunden, wenn Sie sich ein bisschen mehr auf sich und Ihre Bedürfnisse konzentrieren.

