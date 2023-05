Sie bleiben treu und eng mit den Menschen verbunden, die verstorben sind und Ihnen zu Lebzeiten sehr nahe waren. Das werden Sie jetzt noch stärker empfinden, auch wenn der magische Pluto nur in einem kühlen Verhältnis zu Ihnen steht.

Ihr guter Geist im Leben: Die gütige Großmutter, der Vater, der Sie vergötterte, bleiben in Ihrer Erinnerung immer am Leben. Sie werden zum guten Geist, der Sie aufrichtet, Ihnen Mut macht, wenn Sie verzweifeln. Er ist enorm wichtig in Ihrem Leben, das viel Zuspruch und Ermunterung braucht. Ihr guter Geist muss Sie von jedem Zweifel befreien und stets ganz nahe bei Ihnen sein. Er ist wie Ihr bester Freund, Ihr starker Bruder.

Ihr Kontakt zum guten Geist: Schließen Sie die Augen, dann ist er bei Ihnen. Das ist so einfach für Sie, weil Ihr Kontakt zu dem Verstorbenen nie abreißt. Es entspricht Ihrem Karma, dass dieser Mensch immer nahe sein wird, wo auch immer Sie sind.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!