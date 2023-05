Das ist die Botschaft vom Schutzengel Adnachiel für das Sternzeichen Schütze

Der Engel der Weisheit und der tiefen Erkenntnis führt Sie 2013 zur Antwort auf Fragen, die Sie schon lange quälen. Ob Sie im Beruf den richtigen Weg eingeschlagen haben, wer Ihnen guttut, wer Sie nur belastet. Alles wird Ihnen klar – in diesem Mondjahr der hellsichtigen Gefühle, aus denen Erzengel Adnachiel zu Ihnen spricht. Im Beruf und bei Geldsorgen: Öffnen Sie sich besonders zwischen dem 14. und 30. April. Ihrem Engel, indem Sie tief in sich hineinhören. Sie erkennen, was der richtige Weg ist. Ihr Engel schenkt Ihnen tiefe Weisheit. In der Liebe: Zwischen dem 27. Juni und 21. Juli erleben Sie eine Zeit der tiefen Gefühle. Adnachiel wird Sie lenken, wenn Sie in sich hineinfragen und auf seine Antwort geduldig und offen warten. Sie erleben eine schöne Überraschung. Gesundheit: Adnachiel ermahnt Sie, besonders im Juni auf sich aufzupassen, nicht zu übertreiben, wenn Mars Sie in Opposition zu Ihnen anfeuert. Im Herbst sind Sie in Ihrer Mitte. Es geht Ihnen gut. Seine Botschaft: Glaube an dich. Du spürst, was der richtige Weg für dich ist. Bleib dir selber treu.

