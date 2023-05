Das ist die Botschaft von Ihrem persönlichen Schutzengel

Der himmlische Feldherr Machidiel entfacht Ihr Feuer der Kampfkraft. Ihr Engel macht Sie gleichzeitig sensibler, sanfter. Unter seiner Führung verspüren Sie, was den Menschen beschäftigt, der wichtig für Sie ist. Das wird Sie in der Liebe vor Fehlern behüten, wenn Sie sich zwischen dem 22. März und dem 14. April in ein Abenteuer stürzen, weil Venus und Jupiter Sie dazu verführen. Machidiel ist Ihre innere Stimme der Vernunft und Weitsicht. Ob Versöhnung, neue Liebe – der Erzengel lässt Sie die richtige Entscheidung treffen. Beim Geld und im Beruf: Sie sind nicht mehr alleine. Machidiel steht hinter Ihnen. Er entzündet das Feuer der Begeisterung, wenn Sie zwischen dem 14. und dem 30. April das richtige Ziel vor Augen haben. Er verleiht Ihnen Umsicht und Geduld, die Sie besonders 2013 haben müssen, um sich durchzusetzen. In der Gesundheit ist er wie ein guter Arzt, der Sie im Frühjahr bremst, wenn Sie dazu neigen, sich zu überfordern. Seine Botschaft an Sie: Werde dir bewusst, was du wirklich brauchst und was dich belastet.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!