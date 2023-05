Das ist die Botschaft vom Schutzengel Hanael für das Sternzeichen Steinbock

Der Engel der inneren Kraft, Hanael, schützt Sie, führt Sie über alle Hindernisse hinweg, die sich in der zweiten Aprilhälfte 2013 vor Ihnen auftürmen. Seine warme, beruhigende Stimme, die Sie in sich aufsteigen fühlen, macht Ihnen Mut – wenn Sie im Juni etwa von Ängsten geplagt werden. Aber keine Angst, es wird ein gutes Jahr, ein sehr gutes sogar. Sie meistern viele kleine Hürden mit links und Sie sind der Fels in der Brandung. Im Beruf und in finanziellen Angelegenheiten werden Sie vor allem in der zweiten Jahreshälfte einen Aufwind spüren, wenn Jupiter Sie mit günstigen Fügungen beschenkt. Eine plötzliche Aufstiegsmöglichkeit, eine Begegnung, die Geld bringt. Dann wird Sie Hanael motivieren, indem er Sie spüren lässt, dass Sie jeder Herausforderung gewachsen sind. Sie überzeugen einfach andere ganz schnell und sind super. In der Liebe ist er wie die gute Freundin, die Ihnen in diesem stürmischen Mondjahr zur Seite steht, wenn bereits im Januar die Gefühle überschäumen. Dann flüstert er Ihnen vielleicht zu: "Ruf nicht an, warte ab. Er soll anrufen. Gib nicht nach." Seine Botschaft: Du hast große Ziele vor dir. Aber du wirst alle Hürden überwinden.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!