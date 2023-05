Das ist die Botschaft vom Schutzengel Barbiel für das Sternzeichen Skorpion

Der Erzengel Barbiel ist die Zuversicht, der Optimismus, die Selbstüberzeugung, die in Ihnen immer dann aufsteigen, wenn Sie sich 2013 wieder in selbstzerstörerischen Zweifeln verstricken. Wenn Sie nicht an sich glauben, weil Saturn Sie bedrängt. Reden Sie mit Ihrem Engel, stellen Sie ihm ganz konkrete Fragen, wenn Sie vor Entscheidungen stehen. Sie werden es fühlen, es wird Sie ein schier unheimliches Gefühl der Ruhe erfassen, wenn Sie auf dem richtigen Weg sind. Daraus spricht Ihr Engel. Im Beruf und bei Geldfragen, besonders zwischen dem 31. Mai und dem 7. August: Sie sind voller Ideen, werden im Job glänzen und stehen vor einer großen Möglichkeit, die Ihre Existenz sichern kann. Folgen Sie Ihren spontanen Eingebungen, die Ihnen Ihr Engel schenkt. In der Liebe: Es wird stürmisch, wenn ab 15. April Venus in Opposition steht. Sie neigen zu gefährlichen Abenteuern. Barbiel lenkt Sie mit spontanen Erkenntnissen, folgen Sie ihm. Seine Botschaft: Du weißt selbst, was du wirklich suchst und brauchst.

