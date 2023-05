Das ist die Botschaft vom Schutzengel Barchiel für das Sternzeichen Fische

Der Engel der sanften, leisen Töne, Barchiel, wacht über Ihr Leben, führt Sie 2013 auf den Weg zum Ziel Ihrer Träume. Sie sind das magische Wesen unter den Sternzeichen, das dem himmlischen Helfer ohnehin am nächsten ist. Sie hören seine Stimme. Das wird Sie im Beruf und bei finanziellen Entscheidungen zu ungeahnten Möglichkeiten lenken. Besonders ab dem 26. Juni, wenn Jupiter Sie mit Glücksfällen überrascht. Das können sogenannte Zufälle sein, die Probleme wie von selbst lösen oder Chancen bieten. Das kann auch eine Begegnung sein, die scheinbar Wunder bewirkt. Hören Sie auf Ihre Intuition, aus der Barchiel spricht – und die Ihr Leben in Ihrer absoluten Glücksphase (31.5. bis 7.8.) vollkommen verändern kann. Auch in der Liebe: Was zwischen dem 26.2. und dem 21.3. vielleicht begann, kommt jetzt zu einem glücklichen Ende. Folgen Sie nur Ihren Gefühlen, hören Sie auf Barchiel – auch in der Gesundheit, sein Rat heilt. Seine Botschaft: Folge stets der Stimme deines Herzens. Sie weiß, was du brauchst.

