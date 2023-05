Das ist die Botschaft vom Schutzengel Asmodiel für das Sternzeichen Stier

Die warme Stimme Ihres Herzens, Asmodiel, lässt Sie 2013 die richtigen Schritte tun, um endgültig Ihre Existenz zu sichern. Das wird in diesem Mondjahr Ihr höchstes Ziel, Ihr größter Erfolg. Sie werden im Beruf und bei finanziellen Problemen Ihre quälenden Ängste überwinden, wenn Sie sich vollkommen der Führung Ihres Engels anvertrauen, der aus Ihrem Innersten spricht. Suchen Sie in einem Wald, an einem stillen Ort in der freien Natur den Kontakt zu ihm, wenn Sie zwischen dem 1. Mai und dem 14. Mai vor einer wichtigen Entscheidung stehen, die viel Geld bringen kann. Auch in der Liebe: Sie werden ein zutiefst beruhigendes Gefühl spüren, wenn Sie zwischen dem 15. April und dem 8. Mai vor dem Menschen stehen, der Sie glücklich machen wird. Erzengel Asmodiel spricht aus den besten Gefühlen, aber auch aus dem besten Arzt für Sie. Seine Botschaft: Höre nur auf dich selbst.

