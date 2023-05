Das ist die Botschaft vom Schutzengel Ambriel für das Sternzeichen Zwillinge

Ambriel, der himmlische Ritter der Entschlossenheit und der eisernen Konsequenz, mag Ihnen oft unbequem erscheinen, wenn Sie Ihre innere Stimme zu mehr Ausdauer ermahnt. Besonders zwischen dem 31. Mai und dem 12. Juli, wenn Sie mitten in Ihrer Erfolgsphase im Beruf und bei finanziellen Problemen stehen: Sie haben alle Chancen, vielleicht die besten Ihres Lebens. Ihr Engel Ambriel wird Ihnen den Weg weisen mit seinem strahlenden Licht, das mit der Sonne plötzlich durch düstere Wolken blitzen kann, wenn Sie das Richtige tun. Auch in der Liebe und in der Gesundheit: Vertrauen Sie der Stimme des Engels, die sich Ihnen in glücklichen Fügungen des Alltags offenbart. Ambriels Botschaft an Sie: Folge der Stimme deines Herzens, dann wirst du niemals irren.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!