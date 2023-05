Das ist die Botschaft vom Schutzengel Gabriel für das Sternzeichen Wassermann

Der himmlische Botschafter Gottes, Gabriel, bringt 2013 die Klarheit und Liebe in Ihr Leben, Gefühle, nach denen Sie sich 2013 stärker als sonst sehnen. Wenn Sie manchmal in sich hineinhören, werden Sie eine innere Sicherheit spüren, die Ihnen Ihr Engel schenkt, die alles leichter macht. In Beruf und Finanzen legen Sie einen furiosen Start hin: Bereits vom 19. Januar bis zum 4. Februar beflügelt Sie Merkur. Sie haben 100 Einfälle, und einen einzigen, der Geld bringt. Schließen Sie die Augen, denken Sie an Ihren Engel: Was sich warm, gut anfühlt, führt Sie zum sicheren Erfolg. In der Liebe: Venus überrollt Sie vom 2. bis 25. Februar mit starken Gefühlen. Entscheidungen sind notwendig. Vertrauen Sie Ihrer inneren Stimme, es ist Hanael, der daraus spricht. Gesundheit: Ihr Engel mahnt Sie Anfang Oktober zu mehr Ruhe. Seine Botschaft: Sei ehrlich zu dir selbst, dann wird alles gut.

