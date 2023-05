Das ist die große Geld-Chance des Steinbocks

Sie haben viel Kraft, die am Widerstand wächst. Sie haben Durchhaltevermögen, Geduld und diesen enormen Fleiß – was Ihnen alleine schon die finanzielle Sicherheit eingebracht haben muss. Aber Sie sind nicht zufrieden mit Ihrem Leben, weil Sie derzeit der Merkur im fesselnden Quadrat bedrängt. Ein Geschenk der Sterne wird Ihnen jetzt den Glauben an Ihr Glück wiederbringen.

Ihre größte Geld-Chance: Ihr Geschäftssinn ist genial, aber besonders derzeit wird Ihnen Ihre ängstliche Sparsamkeit, Ihre oft übertriebene Vorsicht im Weg stehen – um etwas zu wagen, was Ihnen letztendlich das große Geld bringen könnte. Sie müssen nicht zum Verschwender werden, nicht zum Leichtsinn neigen, aber eine etwas lockerere Einstellung verspricht jetzt mehr als verbissener Ehrgeiz. Ihre ernste, verantwortungsvolle Art wird geschätzt, man hält viel von Ihrer Meinung und von Ihrer Kompetenz. Nun wird es Zeit, dass Sie sich in den Vordergrund spielen und Ihren Preis verlangen, der Ihnen seit langem zusteht. Sie werden ihn bekommen.

