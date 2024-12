Das Jupiter-Glücks-Horoskop ab dem 16.12.2024: Traumhafte Tage für den Schützen

Für Sie, lieber Schütze, endet die Geburtstagszeit mit einer Extraportion Optimismus und Energie. Der direktläufige Merkur in Ihrem Zeichen schenkt Ihnen eine klare Sicht auf das, was Sie wirklich erreichen möchten, und – ausgelöst durch den intensiven Zwillinge-Vollmond – weckt er neue Begeisterung für Ihre anstehenden Ziele. Mit dem Glücksaspekt von Venus und Jupiter sind Ihre Chancen auf persönliche und berufliche Erfolge besonders hoch – die perfekte Zeit, um mutige Entscheidungen zu treffen und Beziehungen zu vertiefen. Lassen Sie sich von dieser Aufbruchsstimmung tragen und setzen Sie voller Vertrauen auf das, was Ihnen wirklich am Herzen liegt.

Ihr Leitsatz:

„Ich folge meiner inneren Vision und finde Freude in jedem Schritt meines Weges.“