Das Jupiter-Glücks-Horoskop ab dem 16.12.2024: Traumhafte Tage für die Waage

Die kosmische Energie dieser Woche verspricht Ihnen, liebe Waage, eine festliche Zeit voller Harmonie und Wärme. Merkur wandert direkt durch den Schützen und schenkt Ihnen Klarheit und Offenheit in Gesprächen, sodass Missverständnisse endlich bereinigt werden können. Das magische Trigon Ihrer Herrscherin Venus mit Jupiter bringt positive Schwingungen in Ihre Beziehungen und verleiht Ihrem Liebesleben einen besonderen Glanz – ob Sie Verbindungen knüpfen oder Partnerschaften vertiefen möchten. Nutzen Sie die Tage vor Weihnachten, um in Einklang mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen zu kommen und zu erkennen, welche Menschen Ihnen auf lange Sicht guttun.

Ihr Leitsatz:

„Ich öffne mein Herz für das Gute und lasse Freude und Liebe in mein Leben fließen.“