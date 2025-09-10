Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, in dieser Glückswoche fühlen Sie sich wie von einer unsichtbaren Welle getragen. Sonne und Jupiter öffnen Ihr Herz für neue Möglichkeiten und schenken Ihnen das Vertrauen, dass das Leben es gut mit Ihnen meint. Eine Begegnung könnte mehr in Ihnen auslösen, als Sie zunächst glauben. Auch in finanziellen Dingen erkennen Sie jetzt Wege, die Ihnen vorher verborgen waren. Wenn Sie Ihren Ideen und Gefühlen vertrauen, können Sie zu langfristiger Sicherheit und Freude finden. Lassen Sie Ihre Träume größer werden als Ihre Zweifel und öffnen Sie sich für das, was kommt.

Ihr Glücksmantra:

„Ich lade das Glück in mein Leben ein.“