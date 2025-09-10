Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Wassermann

Ihre Stärke, lieber Wassermann, ist Ihre Eigenständigkeit. Doch diese Woche zeigt Ihnen Jupiter, wie schön es ist, sich auf andere einzulassen. Sie erkennen, dass Sie sich nicht immer zwischen Freiheit und Liebe entscheiden müssen, sondern dass auch beides gleichzeitig möglich ist. Ihr Alltag verändert sich vielleicht gerade durch neue Strukturen, neue Menschen oder sogar einen völlig neuen Lebensrhythmus. Und genau jetzt ist es wichtig, dass Ihr Herz zwischendurch zur Ruhe kommt. Das funktioniert vor allem in stabilen Beziehungen. Also lassen Sie sich ruhig darauf ein!

Ihr Glücksmantra:

„Ich weiß, dass echte Verbindungen mir nicht meine Freiheit nehmen.“