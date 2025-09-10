Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, Jupiter schenkt Ihnen in dieser Woche kostbare Momente der Verbundenheit. Vielleicht war Ihre Liebe zuletzt von zu viel Pflicht geprägt. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich fallen zu lassen, sondern ein Akt von Stärke. Wer an Ihrer Seite ist, zeigt jetzt, was er*sie wirklich fühlt. Auch beruflich kann sich ein starkes Miteinander entwickeln, das Ihnen Halt gibt. Beziehungen werden tiefer, wenn Sie Ihr Herz öffnen und Ihrem Schatz Vertrauen schenken. Und wenn Sie allein sind, könnte genau diese Offenheit jemanden in Ihr Leben ziehen, der es ernst meint.

Ihr Glücksmantra:

„Ich lasse Nähe zu und finde darin Halt.“