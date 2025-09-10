präsentiert von WUNDERWEIB.de
Thema der Woche

Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Steinbock

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Nutzen Sie diese himmlische Chance!

Erleben Sie magische Tage voller Möglichkeiten ab dem 12.09.2025. Mehr dazu im Glückshoroskop für den Steinbock!

11 / 13
Sternzeichen Steinbock vor Jupiter in einer Traum-Wolken-Galaxie
Foto: Collage mit DigitalDruid / AdobeStock und Astrowoche.de
Lieber Steinbock, Jupiter schenkt Ihnen in dieser Woche kostbare Momente der Verbundenheit. Vielleicht war Ihre Liebe zuletzt von zu viel Pflicht geprägt. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich fallen zu lassen, sondern ein Akt von Stärke. Wer an Ihrer Seite ist, zeigt jetzt, was er*sie wirklich fühlt. Auch beruflich kann sich ein starkes Miteinander entwickeln, das Ihnen Halt gibt. Beziehungen werden tiefer, wenn Sie Ihr Herz öffnen und Ihrem Schatz Vertrauen schenken. Und wenn Sie allein sind, könnte genau diese Offenheit jemanden in Ihr Leben ziehen, der es ernst meint.

Ihr Glücksmantra:

„Ich lasse Nähe zu und finde darin Halt.“

