Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Fische

Sie geben zu viel, Sie lieben zu sehr, Sie sind gänzlich auf den Partner ausgerichtet. Sie leben für diese Beziehung – und ziehen dabei Menschen an, die Sie nur ausnützen, auf Ihre Kosten sich durch den Alltag mogeln. Denn in der Welt Ihrer überschäumenden Gefühle vergessen Sie oft, dass Sie für Ihr Überleben Geld brauchen und verstricken sich immer tiefer in Schulden und Verpflichtungen.

Ihr Karma, das in einem dramatischen vorigen Leben entstanden ist, in dem Sie nur angefeindet wurden, um Ihr Leben kämpfen mussten. Der Neumond im Sextil zu Ihnen wird Ihnen helfen, sich aus den karmischen Verstrickungen zu befreien. Er eröffnet Ihnen ganz neue Chancen, genau den Menschen zu finden, den Sie brauchen und der Ihr Leben bereichern wird.

