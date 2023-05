Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Sie sind eigentlich die ideale Partnerin, stark, tolerant, liberal und voller verrückter Ideen. Sie halten die Beziehung eisern zusammen. Aber wenn Ihr einsamer Kampf in einem vorigen Leben, in dem Sie keine Kampfgefährten hatten, zum Karma wurde, ist Ihre Erwartungshaltung an einen Partner übertrieben: Sie tolerieren keinen anderen Menschen neben sich, keine Freunde, keine Verwandtschaft, keine Schwiegereltern – und das bringt ständige Eifersucht, ständigen Streit.

Über den Ihnen nur die feurige Venus im Sextil zu Ihnen helfen kann. Denn mit Ihrem Karma ziehen Sie ständig die falschen Partner an, die sich verbiegen lassen, Ihrer Erwartungshaltung entsprechen wollen, sich krampfhaft anpassen, unterordnen – und genau das ist nicht der richtige Partner für Sie, der mit Ihnen kämpfen, leben und wachsen soll.

