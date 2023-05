Das Karma-Liebeshoroskop für das Sternzeichen Steinbock

Eigentlich sind Sie für höhere Aufgaben geschaffen, mit Ihrer beeindruckenden Ausstrahlung und Ihrer Persönlichkeit können Sie über sich hinauswachsen und die Führungsposition übernehmen. Aber manchmal lässt uns das Leben warten – und das Karma drückt sich in unserer kleinen, privaten Welt aus. Entstanden in heftigen Kämpfen um Ihre Existenz in einem vorigen Leben kann sich Ihr Streben nach höheren Zielen in ein ganz alltägliches Geltungsbedürfnis verwandelt haben.

Verständlich sicherlich, aber eine Belastung für die Beziehung, wenn Sie in der Familie das letzte Wort haben müssen, und vielleicht sogar häufig den Beruf wechseln, weil Sie nirgendwo die richtige Anerkennung bekommen. Wenn Sie dafür offen sind, werden Sie jetzt dem Menschen begegnen, der Ihnen darüber weghilft.

Alles über das Sternzeichen Steinbock auf einen Blick

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne