Das Karma-Liebeshoroskop: Nur so erfüllt sich Ihr großer Liebestraum

Das Karma steht Ihrer Liebe im Weg. Es ist Ihr innerer Ratgeber, der Ihnen immer wieder die selben Fehler einredet. Nur wenn Sie Ihr Karma überwinden, finden Sie das Liebesglück, von dem Sie träumen. Der Neumond hilft Ihnen in dieser Woche dabei. Das Karma ist keine abgerückte Geheimwissenschaft. Karma ist Alltag, ist Psychologie, ist die Erklärung dafür, dass wir uns immer wieder in die falschen Beziehungen verstricken. Dass wir wie magisch Partner anziehen, die uns nicht guttun, uns nicht glücklich machen. Oder dass wir uns allzu sehr anpassen, die falschen Kompromisse eingehen, ständig in der Partnerschaft in Abhängigkeit geraten und zum Opfer werden.

Das kann Ihnen in dieser Woche plötzlich, ganz spontan bewusst werden. Am 5. Mai, an einem magischen Sonntag, wenn sich über Ihnen draußen im Kosmos der Mond mit dem Saturn im beflügelnden Trigon verbindet. Und der Neumond aufgeht, Zeichen für einen neuen Anfang, für die neue Chance – auf ein befreites Leben, ohne dem Druck des verhängnisvollen Karma.

Astro-Wissen: Wie schwer fällt den verschiedenen Sternzeichen eine Trennung?

Der Saturn lässt Sie erahnen, dass Sie etwas in Ihrem Leben belastet, etwas immer wieder zu den selben Fehlern verleitet, was Sie aus einem vorigen Leben mitschleppen. Saturn ist der Planet der Tradition, des Alters, der menschlichen Reife – gemeinsam mit dem Mond lässt er uns zurückblicken, Abschied nehmen, loslassen, neu aufbauen und dafür die Verwantwortung übernehmen, das Ziel klar vor Augen. Eine neue Stabilität und Sicherheit in unserem Leben im Blick.