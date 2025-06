Das Kinder-Horoskop: Diese 3 Sternzeichen genießen ab dem 30.06.2025 eine Woche des Familienglücks

In der ersten Juliwoche weht ein frischer Wind durchs Kinderzimmer. Besonders am Freitag, den 4. Juli, ist einiges am Sternenhimmel los! Venus zieht in das lebhafte Zeichen Zwillinge ein und sorgt für jede Menge Leichtigkeit. Kinder sind jetzt besonders kontaktfreudig, verspielt und offen für neue Eindrücke. Gleichzeitig wird Neptun rückläufig und lädt uns dazu ein, unter die Oberfläche zu schauen, zu träumen und unsere Fantasie schweifen zu lassen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihr kleiner Schatz sich ab und zu zurückzieht, um alles zu verarbeiten.

Eine Woche voller bunter Eindrücke, die manche Kinder überfordern, andere hingegen motivieren. Jetzt strahlen drei kleine Sternzeichen ganz besonders hell. Unsere Glückskinder der Woche dürfen sich auf schöne Überraschungen, gute Laune und unbeschwerte Momente freuen.

