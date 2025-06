Das Kinder-Horoskop vom 9. bis 15. Juni 2025: Was sagen die Sterne Ihrem Nachwuchs voraus?

Erfahren Sie hier, wie sich die aktuellen planetarischen Bewegungen auf das Sternzeichen Ihres Kindes auswirken können! Mit Merkur und Jupiter, die direkt am Montag, den 9. Juni, in den sensiblen Krebs eintreten, sowie dem Jupiter-Saturn-Quadrat am Sonntag, den 15. Juni, könnten die kommenden Tage zur emotionalen Achterbahnfahrt werden. Schauen Sie genau hin, um die Bedürfnisse und Herausforderungen Ihres Kindes besser zu verstehen.

Scrollen Sie einfach bis zu dem Sternzeichen Ihres Nachwuchses!

Jetzt aktuell: Monatshoroskop Juni 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit zum Sommerbeginn