Das Liebeshoroskop 2022 für das Sternzeichen Stier

Mit Venus und Mars im Zeichen Steinbock fehlt es in Ihrer Beziehung bis Anfang März ein wenig an Feuer. Schon im April sieht das jedoch ganz anders aus. Dann nämlich sind Venus und Mars wieder mit von der Partie, sorgen aber wiederum vom Zeichen Fische aus für wunderbar romantische Stimmung. Genießen Sie das in vollen Zügen. Es wird eine überwältigende Zeit.

Vom 28. Mai bis 23. Juni 2022 wandert Venus in den Stier und verwöhnt sie von da aus weiter. Ab dem 5. Juli bis zum 21. August können Sie sich wiederum auf eine Extraportion Leidenschaft in Ihrer Partnerschaft freuen – danken Sie Mars dafür, der jetzt in Ihrem Zeichen einkehrt.

Im Herbst sind Sie ein bisschen freiheitsliebender unterwegs und müssen einfach mal mehr Zeit für sich allein haben. Das ist aber kein Problem, wenn Sie diese Wünsche ganz offen mit Ihrem Schatz besprechen. Dann kommt das Jahr auch zu einem wirklich schönen Abschluss und in der Weihnachtszeit feiern Sie Ihre Liebe.

Erhalte dein Horoskop und persönliche Beratung auf www.aurea.de. Jetzt 30 € Startguthaben sichern