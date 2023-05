Das Liebeshoroskop 2022 für das Sternzeichen Zwillinge

In den ersten Wochen des Jahres zicken Sie und Ihr*e Partner*in sich mehr an als sonst. Das kann schon einmal auf die Nerven gehen, ist aber nicht weiter schlimm, wenn Sie sich grundsätzlich einig sind, was Sie sich für Ihre Beziehung wünschen.

Ab März werden die Karten sowieso noch einmal neu gemischt, wenn Sie Unterstützung von Venus und Mars erhalten. Jetzt bricht die Zeit der romantischen Dates und Ausflüge an. Ganz andere Dimensionen nimmt es dann ab 23. Juni 2022 an, wenn Venus in Ihr Zeichen wechselt. Jetzt ist die Zeit der großen Gefühle. Noch intensiver wird es ab 20.8.2022, wenn Mars von da an bis zum Ende des Jahres im Zeichen Zwillinge gastiert und seinem Namen als Erotikplanet alle Ehre macht. Jetzt sprühen regelrecht Funken!

Im September ist vor allem eins wichtig: Ehrlichkeit. Sie werden sich und Ihren Schatz viel besser kennenlernen, wenn Sie ehrliche Gespräche über Ihre Wünsche und Pläne führen. Dann wird es noch im selben Monat vielleicht auch schon Zeit für den nächsten Schritt in Ihrer Partnerschaft. Hören wir da etwa die Hochzeitsglocken läuten?

Der Herbst wird alles in allem keineswegs langweilig, sondern ganz schön heiß und erotisch. Sie genießen die Intimität mit Ihrem oder Ihrer Partner*in sehr. Mit sehr viel Liebe und Zärtlichkeit darf das Liebesjahr 2022 dann gerne zu Ende gehen.

