Das Liebeshoroskop 2024 für das Sternzeichen Widder

Das Sonnen-Jahr verspricht Widdern aufregende und berauschende Liebesmomente. Sie strahlen von innen nach außen und sind dadurch heiß begehrt.

Single-Widder flirten vor allem in den Sommermonaten, was das Zeug hält und können bereits ein paar zarte Bande mit einer oder sogar mehreren Begegnungen knüpfen. Sie genießen es, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und beherrschen die Kunst der Verführung wie niemand sonst. Wenn Venus ab 17.06.2024 in den emphatischen Krebs wandert und dann ab 11.07.2024 ihre Reise im leidenschaftlichen Löwen fortsetzt, gibt es kein Halten mehr.

Wirklich ernst wird es dann erst in den Monaten Oktober und November, wenn Liebesplanet Venus im optimistischen Schützen steht. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, um einmal tief in sich zu blicken und sich zu fragen, was Sie wirklich für Ihr Gegenüber empfinden. Ob Sie sich für eine Partnerschaft oder doch für Ihre Freiheit entscheiden, feststeht, 2024 wird ein wunderbares und glückliches Jahr für Sie.

