Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Das, was Sie sich am meisten für Ihre in dieser Woche wünschen, schenkt Ihnen der Krebs. Der Löwe steht zu Ihnen, will die Beziehung ausbauen und in dieser Woche die gemeinsame Zukunft planen. Auf die Gefühle des Steinbocks können Sie sich ebenso verlassen wie auf alles, was er Ihnen jetzt verspricht. Zum Festhalten schön. Für den sind Sie in dieser Woche die absolute Nummer eins. Der Stier denkt für Sie mit. Sie können sich entspannen, denn ihm ist es wichtig, Sie zu entlasten. Der Zwilling ist der ideale Begleiter zum Ausgehen und Spaßhaben. Sie gehen fröhlich aus dem Haus und kehren noch fröhlicher zurück. Jungfrau und Jungfrau gesellt sich jetzt besonders gern und mit dem Steinbock-Mond am Donnerstag können Sie sich ineinander verlieben. Der Skorpion zaubert Ihnen die Schatten von der Seele und die Probleme aus dem Kopf. Der Fisch ist jetzt egoistisch und Sie sind für ihn nur die nette „Draufgabe”. Schauen Sie genau hin beim Widder. Anfang der Woche Liebe und Lust, am Ende allerdings großer Frust. Die Probleme mit der Waage kommen jetzt aus dem Nichts und alle Versuche, sie zu lösen, führen ins Nichts. Der Schütze teufelt hinterrücks gegen Sie, denn er neidet Ihnen Ihren Erfolg.

Von einem Liebeshoch zum nächsten befördert Sie in dieser Woche der Widder. Er trägt Sie auf Händen – toll! Er versüßt Ihnen den Alltag – Glück pur! Er plant mit Ihnen die Zukunft – was für ein Traum! Viel Kraft schöpfen Sie aus den Kuschelstunden mit dem Stier am Wochenende. Mit Merkur im Widder verläuft die Beziehung mit dem Schützen in dieser Woche nicht in den gewohnten Bahnen, sondern es knistert und Ihre Liebe erhält neuen Schwung. Der Fisch ist derzeit sehr temperamentvoll und seine Liebeserklärungen sind so fantasievoll, dass Sie denken, er übertreibt. Aber das ist nicht so. Er meint es ernst. Ab Mittwoch entwickelt sich der Zwilling zum Mahner und es zügelt sich Ihre Naschlust, aber weckt dafür Ihre Unternehmungslust. Das ist es, was der Zwilling erreichen will. Den Krebs brauchen Sie jetzt zum Glücklichsein. Er lenkt Sie vom Alltag ab, er bringt Sie zum Lachen und berät Ihre Sorgen weg. Eine andere Jungfrau und der Steinbock bauen jetzt Ihr Selbstwertgefühl auf, das der Liebe mit seiner Eitelkeit und Egozentrik ins Ungleichgewicht brachte. Der Skorpion geht nach Ihrem Geschmack in dieser Woche viel zu locker die Liebe an. Das verursacht bei Ihnen kein Prickeln, sondern Unzufriedenheit und Ablehnung. Der Wassermann ist in dieser Woche sehr stur und hat absolut kein Interesse an Kompromissen.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Widder, Stier, Schütze, Fische

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Zwillinge, Krebs, Jungfrau, Steinbock

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Löwe, Waage, Skorpion, Wassermann

