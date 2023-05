Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Löwe

Eine Woche der Liebes -Superlative erleben Sie mit dem Widder, denn er ist nicht gut, nicht besser, sondern der Beste. Alles, was Sie gemeinsam unternehmen, ist am erfolgreichsten, am schönsten, am rosarotesten. Das Temperament des Zwillings ist jetzt sehr südländisch und das lässt Sie am Wochenende auf „dumme” Gedanken kommen. Verführerisch zwinkert Ihnen am Mittwoch der Wassermann die Botschaft zu: „Eine Kostprobe gefällig?” Der Krebs ist in dieser Woche derjenige, der Sie vom Sofa lockt und in die Natur entführt, um Sport zu treiben oder wenigstens ausgiebig spazieren zu gehen. Und ein anderer Löwe will mit Ihnen Neues ausprobieren, z. B. einen indischen Kochkurs. Die Waage ist jetzt dauerhaft „beanspruchbar”. Sie hört sich geduldig, ohne Ihnen ins Wort zu fallen, alle Ihre Sorgen und Nöte an. Skorpion und Fische sprechen zwar jetzt Reizthemen an und es kommt zu kleineren Reibereien, aber dabei klärt sich sehr vieles und Sie alle fühlen sich von vielem befreit. Hilfe! Der Stier ist momentan überhaupt nicht flexibel und macht aus allem ein Problem. Die Jungfrau verstehen Sie jetzt auch ohne Worte. Ihre Körpersprache sagt: „Lass mich in Ruhe!” Der Schütze erpresst Sie: Entweder es läuft in dieser Woche, wie er will, oder garnicht! Der Steinbock braucht jetzt Bestätigung und bricht einen Streit vom Zaun und hofft, als Sieger hervorzugehen.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Widder, Zwillinge, Wassermann

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Krebs, Löwe, Waage, Skorpion, Fische

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Stier, Jungfrau, Schütze, Steinbock

