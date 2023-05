Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Waage

Rote Rosen wird es für Sie regnen. Der Stier sorgt dafür! Jede seiner Gesten, alles, was er Ihnen sagt, sind viele kleine Aufmerksamkeiten, die Ihre Liebe beflügeln und Sie glücklich durch die Woche gehen lassen. Der Schütze erobert mit seiner derzeitigen Strahlelaune, Vitalität und Sinnlichkeit Ihr Herz. Er tut Ihnen einfach nur gut. Der Steinbock ist jetzt der solide Partner, auf den Verlass ist, bei dem Sie inneren Frieden und Seelenruhe spüren. Er will nicht von Ihrer Seite weichen, der Wassermann , und weiß am Montagmorgen schon, wie Sie gemeinsam den Nachmittag und Abend verbringen. Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stehen auch schon „Liebes-Termine” fest und das Wochenende steht sowieso im Zeichen der Wassermann-Liebe. Der Widder und Löwe sind jetzt die richtigen Kollegen. Sie holen Sie aus der Job-Routine raus und inspirieren Sie zu neuen Herausforderungen. Die Waage hebt in dieser Woche als erstes den Finger, wenn Sie um Hilfe und Unterstützung bitten. Der Skorpion räumt im Gespräch viele Ihrer Zweifel aus und Ihre Unsicherheit weicht. Sie fühlen sich wieder verstanden und gewinnen neues Selbstvertrauen. Das Ego des Zwillings ist angeknackst und er reagiert jetzt sehr empfindlich auf harmloseste Bemerkungen. Vorsicht in dieser Woche beim Krebs: Liebe, Lust und nachher Frust. Er steht nicht zu Ihnen. Die Jungfrau stellt ihre Gefühle zu Ihnen infrage. Das verunsichert Sie. Der Fisch ist jetzt so von sich überzeugt. Lassen Sie ihn in dem Glauben, dann haben Sie Ruhe vor ihm.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Stier, Schütze, Steinbock, Wassermann

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Widder, Löwe, Waage, Skorpion

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Zwillinge, Krebs, Jungfrau, Fische

