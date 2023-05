Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Krebs

Himmelhoch jauchzend und von Herzen vom Zwilling geliebt, erleben Sie eine Woche, die keine Liebes-Wünsche offenlässt. Sie beide halten sich nicht mit Ihren Gefühlen zurück und versichern sich gegenseitig Ihre Zuneigung. Ein anderer Krebs und Sie beide werden jetzt trotz der Bewältigung des Alltags viel Zeit für sich haben, um Ihre Partnerschaft zu intensivieren. Harmonisch und völlig reibungslos verläuft diese Woche an der Seite des Skorpion . Er sorgt für Ruhe und Entspannung und am Ende der Woche sind Sie beide sehr zufrieden, wenn Sie feststellen, was Sie alles gemeinsam geschafft haben. Toleranz und Rücksichtnahme erfahren Sie jetzt vom Fisch. Und mit seinem Einfühlungsvermögen stärkt er Ihr seelisches Gleichgewicht. Der Widder sagt Ihnen offen seine Meinung, die Ihnen eine neue Perspektive aufzeigt und Ihnen neue Motivation für Ihren Beruf schenkt. Sie haben beim Stier noch etwas gut. Das wird er in dieser Woche einlösen. Hilfsbereit und spontan stehen Ihnen jetzt Löwe und Jungfrau allzeit zur Verfügung. Die Waage strengt Sie mit ihrem derzeitigen wehleidigen Gejammer an. Der Schütze lässt sich jetzt nicht in die Karten schauen und Sie leiden darunter, nicht zu wissen, wie er zu Ihnen steht. Der Steinbock ist momentan sehr kreativ im Erfinden von Ausreden. Sie sind bitter enttäuscht. Der Wassermann sagt Ihnen nicht die Wahrheit. Nicht einmal die halbe Wahrheit. Tut auch sehr, sehr weh!

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Zwillinge, Krebs, Skorpion, Fische

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Widder, Stier, Löwe, Jungfrau

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Waage, Schütze, Steinbock, Wassermann

