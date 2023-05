Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Zwillinge

Lebensfreude, Liebe, Leidenschaft sind in dieser Woche Programm des Krebs für Sie. Er will mit Ihnen etwas erleben, Vergangenes ruhen lassen, nach vorne schauen und sich mit Ihnen in die gemeinsame Zukunft träumen. Wen er liebt, den neckt er: Deswegen fordert Sie der Löwe die ganze Woche über heraus und bringt Sie laufend zum Schmunzeln. Für den Wassermann sind Sie jetzt an erster Stelle und dann kommt erstmal lange nichts und dann wieder Sie und wieder Sie und wieder Sie ... Die Liebe des Fisches zu Ihnen ist momentan sehr stark und trotzt den allen alltäglichen Schwierigkeiten und Problemen. Das gibt Ihnen viel Kraft und Zuversicht. Ein anderer Zwilling hakt sich bei Ihnen unter und sagt: „Gemeinsam packen wir das!” Herrlich diese Jungfrau! Wieder beweist sie Ihnen, dass Sie sich bedingungslos auf sie verlassen können. Der Skorpion sprengt Sie am Donnerstag laufend ans Telefon, weil er die verbindliche Zusage für das gemeinsame Wochenende von Ihnen will. Der Steinbock zeigt Ihnen jetzt, wie Sie sich in einer Angelegenheit durchsetzen können und nachhaltig Erfolg haben werden. „Bla, bla, bla” – schalten Sie beim Widder und Schützen auf Durchzug. Alles, was sie jetzt sagen, meinen sie nicht ernst, sie hören sich nur selber gern reden. Der Stier lässt Sie jetzt verzweifeln. Er will einfach nicht einsehen, warum Sie etwas so sehr bewegt. Die Waage ist Ihnen jetzt zu „gemütlich”. Sie langweilen sich mit ihr, denn sie ist zu nichts zu bewegen.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Krebs, Löwe, Wassermann, Fische

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Zwillinge, Jungfrau, Skorpion, Steinbock

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Widder, Stier, Waage, Schütze

