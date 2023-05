Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Skorpion

Die wahre Liebe, die erfüllende Partnerschaft, das Leben zu zweit spüren Sie in dieser Woche an der Seite des Krebs. Mit einem anderen Skorpion ist das Liebesleben jetzt erfrischend turbulent und lässt nichts zu wünschen übrig. Der Schütze meint es ehrlich und Sie können in dieser Woche aus vollem Herzen Ja sagen zu allem, was Sie schon lange in Ihrem Kopf hin- und herschieben. Merkur im Widder flüstert Ihnen zu: „Jetzt oder nie! Der Fisch ist ein Traumpartner. Greifen Sie zu.” Der Stier lässt Sie jetzt sein warmes, mitfühlendes Herz entdecken. Der Zwilling bietet täglich Liebe à la carte: Sie können sich aussuchen, was Sie wollen. Der Löwe macht sich momentan für Sie stark und ist Ihr persönlicher Schutzengel. Das Gefühl täuscht! Die Waage meldet sich in dieser Woche nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern weil Sie ihr wichtig sind. Die Sterne warnen Sie in dieser Woche vor dem Widder: Er bricht die Herzen der Stolzesten. Die Jungfrau versucht Sie jetzt zu manipulieren und Ihre Gutmütigkeit auszunutzen. Der Steinbock widerspricht sich andauernd, bringt seine Ausreden durcheinander und Ihr Vertrauen in ihn ist damit getrübt. Der Wassermann beteuert, dass er sich meldet und tut es dann doch nicht. Sehr enttäuschend!

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Krebs, Skorpion, Schütze, Fische

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Stier, Zwillinge, Löwe, Waage

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Widder, Jungfrau, Steinbock, Wassermann

