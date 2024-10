Das Liebestage-Horoskop ab dem 15.10.24: Sternzeichen Stier

Für Sie, liebe Stiere, stehen in dieser Woche Sicherheit und Beständigkeit im Mittelpunkt. Genießen Sie romantische Gesten und liebevolle Worte, um Ihrem Partner näherzukommen. Die Wärme der Venus regt Ihre Sinnlichkeit an und lädt dazu ein, emotionale Bindungen zu vertiefen. Achten Sie allerdings darauf, auch offen für Veränderungen zu bleiben, wenn Ihr Wunsch nach Stabilität stark ausgeprägt ist. Was könnte ein kleines Abenteuer für Ihre Beziehung bedeuten und wie können Sie etwas Frische einbringen? Vielleicht ist es an der Zeit, eine neue gemeinsame Routine zu beginnen oder einfach mal ein neues Lieblingsrestaurant auszuwählen. Gemeinsame Erlebnisse halten die Liebe lebendig und bereichern das Miteinander, also seien Sie kreativ und schauen Sie, was Ihr Herz begeistert.

Ihr persönliches Venus-Mantra:

„Ich empfange Liebe und Geborgenheit in jeder Form.“