Das magische Geld-Ritual für die Erdzeichen: Stier, Jungfrau, Steinbock

"Lieber Mond, du lässt gedeihen, was ich pflanze. Mein Geld wird wachsen wie die Blumen des Frühlings."

Ihr magisches Geld-Ritual: Vergraben Sie die Cent-Münze in einem Blumentopf und setzen Sie darüber ein frisches Pflänzchen ein.

So beschwören Sie die Kraft der Erde: Ihr Element ist die Erde. Die gute Erde , die uns Menschen trägt, uns ernährt. Uns reiche Früchte ernten lässt, wenn wir jetzt unsere Saat ausstreuen. Der magische Mond lässt gedeihen, was Sie jetzt pflanzen. Daran müssen Sie denken, wenn Sie an diesem Sonntag Ihre Münze in die frische Erde geben. An die Kraft des Frühlings müssen Sie denken, mit der besonders Sie als Erdzeichen verbunden sind. Ihr Geld wird wachsen, wird sich ausbreiten, wird sich vermehren. Sie haben es Ihrem Element anvertraut, das die Stärke Ihres Zeichens in sich trägt, das alles aufgehen lässt, was Sie säen.

