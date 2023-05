Das magische Geld-Ritual für die Wasserzeichen: Krebs, Skorpion, Fische

"Lieber Mond, dein Licht gibt dieser Münze Magnet-Kraft. Es wird das Geld anziehen."

Ihr magisches Geld-Ritual: Legen Sie die Cent-Münze in eine Wasserschale. Stellen Sie die Schale über Nacht an ein Fenster.

So beschwören Sie die Kraft des Wassers: Ihr Element ist das Wasser, die Kraft der Tiefe und der Seele. Das Wasser trägt Ihre Wünsche, Ihre Bitten wie ein Fluss, der immer größer wird. So wird auch Ihr Geld anschwellen, wenn Sie es am Sonntag in Ihrem persönlichen Ritual dem Wasser übergeben haben. Daran müssen Sie denken, an die Kraft, die Macht Ihres Elements. Das etwas ganz besonderes in sich trägt, eben die Tiefe Ihrer Seele. Im Wasser tauchen Sie hinab in die verborgensten Winkel dieser Seele, in der Ihre ganz besonderen Kräfte schlummern. Die Intuition, das Gespür, auch das Gespür fürs Geld . Es wird sich vermehren, es wird anwachsen zu einem Strom, wenn Sie künftig Ihren Gefühlen folgen, auf die Stimme der Seele hören werden.

