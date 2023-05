Das magische Geld-Ritual für die Luftzeichen: Zwillinge, Waage, Wassermann

"Lieber Mond, du schenkst mir die Kraft des Herzens. Was ich gebe, kommt tausendfach zu mir zurück."

Ihr magisches Geld-Ritual: Schenken Sie die Cent-Münze einem guten Freund oder einen Bekannten.

So beschwören Sie die Macht des Windes: Die Luft ist Ihr Element. Der Wind , der anwächst, der Sie befreit, der Ihre Gedanken, Ihre Wünsche hinauf zum magischen Mond trägt. Sie befreien das Geld von seiner Erdenschwere, Sie schicken es mit dem Wind hinaus unter die Menschen, in dem Sie es verschenken. Es trägt Ihre Wünsche in sich, die sich draußen in der Welt ausbreiten, ganz leicht, ganz sachte – wie ein frischer Wind eben. Und diese Macht Ihrer guten Wünsche, Ihrer positiven Gedanken, Ihres tiefen Herzens wird zu Ihnen zurückkehren, wie ein Sturm des Erfolgs, des Wachstums, des Wohlstandes. Daran müssen Sie denken, wenn Sie an diesem Sonntag Ihre Münze verschenken, sie hinaus in die Welt schicken, damit Sie das Geld zu Ihnen trägt.

