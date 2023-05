Das magische Geld-Ritual: So werden Sie Ihre Geldsorgen los!

"Lieber Mond, du schenkst mir die Kraft des Feuers. Mein Geld breitet sich aus wie Licht."

Ihr magisches Geld-Ritual: Legen Sie die Cent-Münze unter eine Kerze, die 5 Minuten brennen soll. Geben Sie die Münze in die Geldbörse.

So beschwören Sie die Macht des Feuers: Das Feuer ist Ihr Element. In Ihnen schlummert der große Drang, sich vollkommen zu entfalten, sich vollkommen zu verwirklichen. Wie das Feuer, das sich ausbreitet, das alles niederbrennt, was sich ihm in den Weg stellt. An dieses Feuer und an das Licht, das es entfaltet, müssen Sie denken, wenn Sie sich am Sonntag mit der magischen Kraft des Dreigestirns am Himmel verbinden. Das Feuer wächst, so wie Ihr Erfolg, Ihr Geld , Ihr Einfluss auf andere Menschen wächst. Es breitet sich aus. Es bringt Ihnen Wohlstand und befreit Sie von Sorgen, die Sie vielleicht im Moment noch niederdrücken.

Noch mehr zum Thema Geld erfahren Sie im großen Geldhoroskop 2012!