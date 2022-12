Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich. Und nicht vergessen, am 8. Dezember 2022 ist der nächste Vollmond.

Vollmond im Dezember 2022: Damit bereichert der Julmond Ihr Leben!

Das Mond-Mantra vom 05. bis 11. Dezember 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 05. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, dank deiner tollen Energien macht mir die Arbeit so richtig Spaß. Ich arbeite vor, sodass der Rest der Woche entspannt bleibt.

Dienstag, 06. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich lade dich heute ein, mit mir den Nikolausabend zu verbringen. Lass uns zusammen ein Adventsgedicht aufsagen.

Mittwoch, 07. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, bitte hilf mir dabei, mir selbst zu helfen. Bei anderen kann ich das ganz gut, aber für mich weiß ich oft keinen Rat.

Donnerstag, 08. Dezember 2022 (Vollmond)

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Vollmond, bitte bleib den ganzen Tag an meiner Seite und achte darauf, dass ich mich körperlich und geistig nicht überfordere.

Freitag, 09. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich blockiere mich irgendwie selbst und erreiche nicht, was ich mir vorgenommen habe. Hast du einen Rat für mich?

Samstag, 10. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich weiß, dass du immer für mich da bist und du es nicht zulassen willst, dass ich verletzt werde. Ich danke dir so sehr dafür.

Sonntag, 11. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich hab so richtig gute Laune und darum feiere ich den dritten Advent mit dir zusammen und einer heißen Tasse Glühwein oder Tee.«

