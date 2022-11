Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Das Mond-Mantra vom 14. bis 20. November 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 14. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, ich wünsche mir, dass mir die Menschen mehr vertrauen. Bitte hilf mir dabei, dass ich helfen kann."

Dienstag, 15. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, ich weiß doch, dass du mich beschützt und auf mich aufpasst. Warum habe ich so oft Angst vor meiner eigenen Courage?"

Mittwoch, 16. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, ich nehme mir fest vor, heute ganz friedlich zu bleiben, auch wenn andere mich ärgern und provozieren. Ich lächle einfach."

Donnerstag, 17. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, mich quälen gerade immer wieder Selbstzweifel, die mir das Leben so schwer machen. Bitte hilf mir dabei, sie loszuwerden."

Freitag, 18. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, ich gehe Schritt für Schritt meinen Zielen entgegen und ich bin so dankbar, dass du an meiner Seite bist und bleibst."

Samstag, 19. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, es geht mir gut, wenn ich meine Liebsten um mich habe und wir unbeschwert lachen können. Kommst du auch dazu?"

Sonntag, 20. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

"Lieber Mond, endlich habe ich deinen „Wink mit dem Zaunpfahl“ verstanden und kann für nötige Änderungen sorgen. Danke!"

