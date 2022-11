Wann ist Neumond im November 2022?

Im Anschluss an die totale Mondfinsternis am 8. November folgt der Neumond im Schützen am 23. November 2022 um ca. 23:57 Uhr. Da der Neumond auch für uns Menschen für einen Neuanfang steht, bietet er die besten Voraussetzungen für einen frischen Start und Neubeginn.

Neumond im Sternzeichen Schütze: Seine energetische Wirkung auf die Sternzeichen

Das Sternzeichen Schütze steht für Optimismus und Lebensfreude. Unter dem Schütze-Neumond werden auch in den anderen Sternzeichen viele positive Energien freigesetzt und sich bereits an den kleinen Dingen des Lebens erfreut. Der Neumond im November bietet die perfekte Gelegenheit, neue Ziele und Wünsche zu definieren und diese mit einem Neumond-Ritual zu verwirklichen. Zudem beginnen wir Menschen mit dem Anbruch des letzten Mondzyklus des Jahres, uns Gedanken über das kommende Jahr zu machen und das Leben neu zu bewerten. Darunter fallen auch persönliche Beziehungen, die teilweise komplett neu angegangen werden.

Neben dem Aufbau neuer Beziehungen bietet Ihnen der Neumond im Schützen die Chance, zerrüttete Verhältnisse zu erneuern und alte Wunden zu heilen. Vor allem im Stier Geborene werden dies besonders merken, die mit Enttäuschungen aus der Vergangenheit endlich abschließen können. Im Hinblick auf zwischenmenschliche Kontakte sollten sich Zwillinge-Geborene darauf einstellen, widersprüchliche Gefühle wahrzunehmen. Für Waagen kann die Schütze-Energie überfordernd sein und das sonst so ausgewogene Sternzeichen aus dem Gleichgewicht bringen.

Übrigens: Im Laufe des Novembers tritt nicht nur der Neumond im Schützen auf, auch Venus, Merkur und die Sonne wandern in das Sternzeichen. Mehrere Planeten sind somit im selben Zeichen und verstärken dessen Wirkung und Energie.

