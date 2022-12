Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Vollmond im Dezember 2022: Damit bereichert der Julmond jetzt Ihr Leben!

Das Mond-Mantra vom 19. bis 25. Dezember 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 19. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, bitte brems mich ein, wenn ich auf andere aggressiv reagiere. Meine Nerven liegen im Moment blank.

Dienstag, 20. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, es fällt mir nicht leicht zuzugeben, dass ich im Unrecht bin. Aber mit deiner Unterstützung steh ich dazu und zeige Größe.

Mittwoch, 21. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich brauche Abstand von Arbeit und Kollegen. Bitte lass Weihnachten ganz schnell kommen, dann kann ich mich erholen.

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich versuche heute bewusst, nichts erzwingen zu wollen, sondern mache aus meinen Möglichkeiten das Beste.

Freitag, 23. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Neumond, danke, dass du mir dabei hilfst, Frieden mit allen Menschen in meinem Umfeld zu schließen. Das ist mir sehr wichtig.

Samstag, 24. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich schau heute bewusst zu dir hinauf und lade dich ein, mit mir den Heiligen Abend zu verbringen. Danke, dass du da bist.

Sonntag, 25. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du das Weihnachtsfest mit mir verbringst. Ich bin glücklich und freue mich über deinen starken Energien.

