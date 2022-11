Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Vollmond 2023: Alle Termine und die Bedeutung erklärt

Manifestieren Sie Ihre Wünsche mithilfe der Mond-Energien. Stephanie Blumrich berät und unterstützt Sie gern dabei.

Das Mond-Mantra vom 28. November bis 4. Dezember 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 28. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du immer wieder für neue Abwechslung sorgst. Ohne dich wäre das Leben manchmal ziemlich langweilig.

Dienstag, 29. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich gebe mir heute Mühe und versuche auf meine Gesprächspartner einzugehen. Hilfst du mir bitte dabei?

Mittwoch, 30. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich kläre heute sofort alles, was mich ärgert, und lasse es nicht zu, dass mir irgendjemand meinen Tag verdirbt.

Donnerstag, 01. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich mache heute mit dir zusammen das erste Türchen am Adventskalender auf und freue mich über eine süße Überraschung.

Freitag, 02. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, du wünscht dir von mir, dass ich anderen besser zuhöre und ihre Meinung respektiere. Das mache ich gern für dich.

Samstag, 03. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich lade dich heute auch zu mir ein. Bitte feiere doch mit mir und meinen Liebsten einen schönen Abend.

Sonntag, 04. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich spaziere mit dir durch die Glitzerlichter der Stadt und verabschiede diese Woche mit guter Laune.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: kdshutterman/ iStock !--endfragment-->