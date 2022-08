Das Merkur-Horoskop ab 21. August 2022: Er öffnet uns die Augen!

Es ist Mitte August, noch ist Löwezeit. Wir genießen Sonne und Urlaub, warme Sommernächte und eine gut gelaunte Venus laden zu romantischen Träumen und zur Liebe ein. Doch Achtung! Ab 21. August 2022 stellt sich so mancher Traum als Illusion heraus. Denn dann steht Merkur in Opposition zum geheimnisvollen Neptun und fördert so manche Wahrheit zutage, die einige gerne vor Ihnen verschleiern möchten. Plötzlich entdecken Sie überall Lüge und Täuschung und fragen sich: Wem kann ich denn jetzt noch vertrauen?

Warum Neptun unsere Sicht getrübt hat

Eigentlich könnte alles so schön sein. Die Sonne strahlt gerade gemeinsam mit Venus im herzlichen Löwen um die Wette. Mars, der leidenschaftliche Gespiele der Liebesgöttin, durchreist noch bis Ende der Woche den sinnlichen Stier: Dies verhieße romantische, heiße Liebesnächte – wären da nicht Merkur und Neptun. Natürlich hat Neptun viele gute Seiten, doch neigt er leider auch dazu, Dinge zu verschleiern und es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau zu nehmen. Da er nun seit 2012 durch das Fantasie begabte Sternzeichen Fische reist, hat diese Tendenz deutlich zugenommen. So manche eklatante Unwahrheit kam unter dieser Konstellation an den Tag. Doch haben seitdem auch Verschleierungen und Verschwörungsmythen in der Welt erheblich an Fahrt aufgenommen – im großen gesellschaftlichen Geschehen ebenso wie im ganz privaten Erleben.

So schärft Merkur Ihren Verstand

Auch der vielseitige Merkur ist nicht gerade als großer Förderer der Wahrheit bekannt. Doch wenn er, wie jetzt, durch die aufrichtige und überkorrekte Jungfrau reist, deckt er jedes Lügengebilde auf. Wie Sherlock Holmes leuchtet sein kühler Verstand durch den Nebel der Verschleierung, den der emotionale Neptun gern entstehen lässt. Diese Woche tut auch die stolze Venus im Verbund mit dem enthusiastischen Jupiter einiges dazu, die romantische Stimmung weiter aufzuheizen und zwischenmenschliche Gefühle entstehen zu lassen, die sich leider nur allzu schnell – vermutlich schon dieses Wochenende – als Illusion erweisen könnten.

Denn ab Sonnabend, 20. August 2022, wirkt Jungfrau-Merkurs enthüllende Energie besonders stark. Zuerst trifft er auf seiner Reise durch die erdige Jungfrau Anfang der Woche auf den revolutionären Uranus und den kämpferischen Mars. Dies garantiert besondere Durchschlagskraft und eine unberechenbare Dynamik, wenn lang zurückgehaltene Fakten endlich auf den Tisch kommen. Genau eine solche Tabula Rasa steht nun für dieses Wochenende an. Dann positioniert sich Merkur genau gegenüber Neptun am Himmelszelt. Lügen und Illusionen – ob akut oder lang gehegt – haben nun keine Chance mehr. Plötzlich nehmen Sie deutlich wahr, was Sie schon länger unbewusst spürten: Ob in der Liebe oder im Beruf: Unausgesprochene Motive und Gefühle werden offenbart, Unstimmigkeit, die in der Luft liegen, werden klar.

Merkur und Neptun in Opposition: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Durch die Merkur-Neptun-Opposition lernen Sie schnell zwischen echter Freundlichkeit oder falscher Höflichkeit zu unterscheiden. Sie begreifen auf einmal, wer in Ihrem Umfeld die Wahrheit spricht und wer Sie hintergehen will. So sensibilisiert können Sie noch vor dem Herbstbeginn die Spreu vom Weizen trennen. Natürlich muss nicht jeder Freund, jede Partnerin, Kollege oder Chefin Ihnen immer alles offenbaren. Doch ist es etwas anderes, wenn man Sie aktiv hintergeht. Auch wenn es Mut kostet: Schrecken Sie vor unangenehmen Offenbarungen nicht zurück, sondern bringen Sie lieber Licht ins Dunkel.

Nutzen Sie die Chance, die Ihnen diese Merkur/Neptun-Opposition bietet: Sprechen Sie direkt die Themen an, bei denen Sie sich nicht aufrichtig informiert fühlen. So erkennen Sie am besten, ob Ihre Intuition stimmt und wie andere Menschen derzeit zu Ihnen stehen. Schlimmstenfalls – das ist leider wahr – kann ein solches Gespräch einen Schlussstrich unter eine wahrscheinlich längst unbefriedigende Verbindung ziehen. Bestenfalls schafft es aber gegenseitige Unklarheiten und Unsicherheiten aus der Welt. So kann ein neues und vertrauensvolles Miteinander entstehen. Besser noch: Solche Aussprachen helfen Ihnen und Ihrem Gegenüber sich gegenseitig besser zu verstehen. Auch bei bereits gefestigten Beziehungen kann dies eine große Hilfe sein.

Merkur sorgt für klare Verhältnisse

Worauf warten Sie also noch? Nehmen Sie sich dieses Wochenende ausreichend Zeit und kommen Sie mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, ins Gespräch. Merkur wird Ihnen helfen zu erkennen, wem Sie auch künftig noch vertrauen können.

Wenn Merkur und Neptun so wie an diesem Wochenende aufeinandertreffen, kommt die Wahrheit ans Licht. Intrigen und Unehrlichkeiten haben dann keine Chance. Ob im Beruf oder Privatleben – dieses Wochenende zeigt sich, wem Sie vertrauen können und wer Ihnen etwas vormacht oder Sie sogar hintergeht. Natürlich reagieren nicht alle Sternzeichen gleich auf solche Erkenntnisse. Es macht schon einen Unterschied, ob Sie ein feinspüriger Skorpion oder eine penible Jungfrau sind. Und wer glaubt, Zwillinge würden mit Lügen leichter leben, wird sich getäuscht sehen.

Wie Sie sich jetzt vor Enttäuschungen und Verlusten bewahren können, lesen Sie hier im großen Merkur-Horoskop.

