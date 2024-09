Das Merkur-Horoskop ab dem 09.09.24: So nutzen Waagen die große Geld-Chance!

Für Sie, liebe Waage, halten der clever Götterbote Merkur und der erfolgsgewohnte Mars diese Woche einige erfreuliche Nachrichten in Sachen Geld aus dem Familienkreis bereit. Eine Gehaltserhöhung Ihres Partners? Ein Geschenk eines lieben Verwandten? Vielleicht auch eine Versicherungssumme, die nun endlich ausgezahlt wird? Sie dürfen sich jedenfalls auf positive Nachrichten freuen. Auch für den Rest des Jahres sind keine dramatischen Einbußen im Geldfluss für Sie zu erwarten. Im Schutz Ihrer Herrscherin Venus können Sie in finanziellen Angelegenheiten etwas mehr riskieren. Was Sie jetzt investieren, dürfte sich zum Jahresende gut auszahlen.

Ihr Finanzmantra:

„Mit klarem Verstand gehe ich die aktuellen Herausforderungen strukturiert an.“