Das Merkur-Jupiter-Horoskop ab dem 21.02.2025: Sternzeichen Waage

Für Sie, liebe Waage, hält Ihre Herrscherin Venus am Freitag ungewöhnlich erfreuliche Nachrichten in finanziellen Angelegenheiten aus dem Familienkreis oder dem Berufsleben bereit. Möglicherweise handelt es sich um eine Gehaltserhöhung Ihres Partners, ein unerwartetes Geschenk eines lieben Verwandten oder eine endlich ausgezahlte Versicherungssumme. Sie dürfen sich – anders als viele andere Sternzeichen – auf positive Entwicklungen in den nächsten Tagen freuen. Auch in den kommenden Wochen sind keine dramatischen Einbußen in Ihrem Geldfluss zu erwarten. Götterbote Merkur ist Ihnen derzeit wohlgesonnen und möchte, dass Sie sich entspannen.

Ihr Finanzmantra:

„Ich empfange finanzielle Fülle mit Dankbarkeit und Vertrauen.“